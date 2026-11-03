Özvar, dijital eğitim platformuna bu yıl 230 bin başvuru olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Özvar, dijital eğitim platformuna bu yıl 230 bin başvuru olduğunu açıkladı

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YÖK Başkanı Özvar, uluslararası raporlara göre çalışanların becerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2030'a kadar değişeceğini söyledi. Bu yıl dijital platforma yaklaşık 230 bin kişi başvurdu, 55 bin kişi eğitimlerden yararlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Uluslararası raporlar, çalışanların mevcut becerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2030'a kadar değişeceğini veya geçerliliğini yitireceğini öngörüyor. Bu çarpıcı tespit, kendimizi sürekli geliştirmenin artık bir tercih değil, ihtiyaç olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Dijital Üniversite Platformunun yeni eğitim dönemi dolayısıyla düzenlenen çevrim içi açılış toplantısına Ahi Evran Üniversitesi'nden katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Özvar, bilim ve teknolojideki gelişmelerin çalışma biçimlerinden üretim süreçlerine, günlük hayattan eğitim yöntemlerine kadar pek çok alanı yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojilerdeki ilerlemelerin toplumların bilgi üretme ve kullanma biçimlerini de hızla dönüştürdüğünü aktaran Özvar, bu dönüşümün mesleklerde ve iş gücü piyasalarında da kendini gösterdiğini vurguladı.

Bazı mesleklerin önemini yitirirken yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıktığını, mevcut mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin de değiştiğinin altını çizen Özvar, "Uluslararası raporlar, çalışanların mevcut becerilerinin yaklaşık yüzde 40'ının 2030'a kadar değişeceğini veya geçerliliğini yitireceğini öngörüyor. Bu çarpıcı tespit, kendimizi sürekli geliştirmenin artık bir tercih değil, ihtiyaç olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında kazanılan bilgi ve becerilerin bir ömür boyu yeterli olamayacağını ifade eden Özvar, öğrencilerin yanı sıra yıllardır mesleğini icra eden mühendislerin, öğretmenlerin, hekimlerin ve kamu çalışanlarının da yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Yaklaşık 55 bin kişi eğitimlerden yararlanacak

YÖK Başkanı Özvar, dijital teknolojilerin öğrenmenin önündeki pek çok engeli kaldırdığına işaret ederek, insanların bulundukları şehirden ayrılmadan ve işlerini sürdürürken eğitim alarak yeni uzmanlıklar kazanabildiğini, böylece eğitimin belirli mekan ve yaş gruplarıyla sınırlı olmaktan uzaklaştığını belirtti.

Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yükseköğretim sistemini değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırdığını belirten Özvar, hedeflerinin teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanları değerlendirerek yeni eğitim modelleri geliştiren bir yükseköğretim sistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Geçen yıl başlatılan Veri Analizi Okulunun bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Özvar, programın ilk yılında büyük ilgi gördüğünü aktardı.

İlk dönemde 135 binin üzerinde başvuru aldıklarını bildiren Özvar, eğitimlere aktif katılan yaklaşık 30 bin kişinin akademisyenlerin sunduğu eğitimlerden yararlandığını ifade etti.

Katılımcılar arasında üniversite öğrencilerinin yanı sıra farklı mesleklerden vatandaşların bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Özvar, olumlu geri bildirimler ve yüzde 86'ya ulaşan genel memnuniyet oranının çalışmayı büyütmek için önemli bir teşvik oluşturduğunu kaydetti.

Yeni platforma bu yıl yaklaşık 230 bin kişinin başvurduğunu anımsatan Özvar, yaklaşık 55 bin kişinin eğitimlerden yararlanacağını belirtti.

"Platformu yalnızca belirli alanlarda uzman yetiştiren bir program olarak görmüyoruz"

Özvar, başvuru ve katılımcı sayılarındaki artışın projenin toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdiğini bildirdi.

"Platformu yalnızca belirli alanlarda uzman yetiştiren bir program olarak görmüyoruz." ifadesini kullanan Özvar, asıl hedeflerinin öğrencilerden çalışanlara kadar toplumun her kesiminin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere erişebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Eğitimlerin yeni mesleklere hazırlığın yanı sıra mevcut mesleklerin daha nitelikli ve verimli biçimde icra edilmesine de katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Özvar, platformun güçlü yanlarından birinin üniversitelerin akademik birikimini ortak bir yapıda buluşturması olduğunun altını çizdi.

Özvar, platformun yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik olmadığını, ilkokuldan lisansüstü eğitime kadar farklı kademelerde öğrenim görenlerin yanı sıra çalışma hayatında bulunan vatandaşların ve meslek gruplarının da bu imkanlardan yararlanmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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