Kayseri'nin Özvatan ilçesinde şeker pancarı hasadı tamamlandı.
İlçede 900 dekara ekilen şeker pancarı hasat edilerek Kayseri Şeker Fabrikasına nakledildi.
Çiftçilerden Yunus Bot, AA muhabirine, sezonun bu yıl verimli geçtiğini söyledi.
Bot, "İlçe genelinde 900 dekara şeker pancarı ekildi. 6 bin 500 ton rekolte elde edildi. Hasadı yapılan ürün Kayseri Şeker Fabrikasına nakledildi. Rekolteden memnunuz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Özvatan'da Şeker Pancarı Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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