Pahalılıktan Yakınan Pazarcı Esnafı, CHP'li Bülbül'e Dert Yandı: "Bizi Görmüyorlar. Yarın Erken Seçim Olsun"

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Sultanhisar'da pazar ziyareti yaptı. Bülbül'e pazarda satışların azalmasından ve ürünlerin pahalılığından yakınan esnaf, "Erken seçim olsun istiyorum. Yarın seçim olsun istiyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar'da pazar esnafı ile bir araya geldi. Ürünlerin pahalılığından yakınan pazarcı, "Durum vahim. Ağlayanları göreceksiniz. Görmeyenler var. Sabah ürünleri tezgaha koydum. Henüz daha satış olmadı. Saat 11.00'i geçti. Üç-dört saat sonra pazar bitecek burada. Pahalı vatandaş alamıyor. Bana kalırsa da pahalı" diye konuştu.

Bülbül'ün "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne söylemek istersin" sorusu üzerine esnaf, "Erkenden seçim olsun istiyorum. Yarın seçim olsun istiyorum" dedi.

Erken seçim çağrısı yapan esnaf sözlerine, "Güle güle diyeceğim onlara. Gidene güle güle diyeceğim gelene hoşgeldin diyeceğim. Erken seçim istiyoruz" diye devam etti.