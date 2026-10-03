Pakistan, 6'dan fazla ülkenin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmakla ilgilendiğini belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 6'dan fazla ülkenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkent İslamabad'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Dar, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunan Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm ülkelere yönelik kabul edileceğini belirtti.

Bakan Dar, anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini ifade ederek, "Suudi Arabistan'ı savunmakla yükümlüyüz." dedi.

Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmakla ilgilendiğini dile getirerek, söz konusu ülkelerin isimlerini paylaşmadı.

Afganistan konusuna da değinen Dar, bu ülkeye yönelik "iyi dilekleri" olduğunu ancak Kabil yönetiminden, topraklarının Pakistan'a karşı kullanılmamasını güvence altına almasını istediklerini söyledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.