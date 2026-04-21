Pakistan'a Suudi Arabistan'dan 1 Milyar Dolar Fon
Pakistan'a Suudi Arabistan'dan 1 Milyar Dolar Fon

21.04.2026 10:55
Pakistan, Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci taksitini aldı.

Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından tedarik edilen 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci taksitinin ulaştığını bildirdi.

Pakistan Merkez Bankasının (SBP) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 20 Nisan 2026 değer tarihi itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon almıştır. Bu, Suudi Arabistan ile yakın zamanda kararlaştırılan 3 milyar dolarlık fonun ikinci taksitidir." ifadeleri kullanıldı.

Dawn gazetesinin haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'dan birinci taksit olarak 2 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İstanbullular diken üstünde Çam kese tırtılı böyle görüntülendi İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Batman’da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
