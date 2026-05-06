Pakistan, ABD-İran Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapacak

Pakistanlı yetkililer, İslamabad yönetiminin gelecek hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmayı beklediğini öne sürdü.

Pakistan hükümetinden iki yetkili, AA muhabirine, İslamabad yönetiminin ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın son bulmasına yönelik arabuluculuk çabalarını değerlendirdi.

Yetkililer, Pakistan'ın, gelecek hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmayı beklediğini belirterek, "Son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Pakistan, Orta Doğu'daki çatışmaya müzakere yoluyla bir çözüm getirmek üzere iki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki hafta yeniden başlaması konusunda umutlu." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14-15 Mayıs'ta Çin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde ABD ile İran'ın, "ön anlaşmaya varabileceğini" iddia eden yetkililer, Trump'ın söz konusu ziyaretten önce İran'la anlaşma imzalamayı "çok istediğini" ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurması ve ABD Donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisi mürettebatını serbest bırakması gibi gelişmelerin, çatışmanın müzakere yoluyla çözüme kavuşturulacağına dair umutları artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

İki taraf arasındaki sorunların neredeyse yüzde 80 ila 85'inin halihazırda çözüme kavuşturulduğunu öne süren yetkililer, nükleer meselenin ise halen büyük bir "tıkanıklık" yarattığını ifade etti.

Öte yandan yetkililer, Pakistan'ın, tarafları müzakere masasına oturtmak amacıyla nükleer meselede "orta yol bulma" yönündeki çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

"Başkan Donald Trump'a minnettarım"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Şerif, "Başkan Donald Trump'a, cesur liderliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin durdurulmasına ilişkin vaktinde yaptığı açıklama için minnettarım." ifadesini kullandı.

Trump'ın Pakistan ve Suudi Arabistan'ın talebine verdiği yanıtın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirten Şerif, "Pakistan, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini teşvik eden tüm çabaları destekleme konusunda kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor

ABD yönetiminin, İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülmüştü.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt beklediği iddia edilmişti.

"Özgürlük Projesi"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.