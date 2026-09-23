Pakistan, Afgan güçlerinin sınır karakollarına saldırdığını öne sürdü; Kabil reddetti

Pakistanlı yetkililer, Afanistan'ın Pakistan sınırındaki karakollarına saldırdığını açıklarken, Kabil yönetimi herhangi bir saldırı düzenlemediklerini bildirdi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkililer, yaptıkları açıklamada, Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı olduğu belirtilen militanların, Afgan Taliban güçlerinin desteğiyle Paktia ve Nangarhar eyaletlerindeki Afganistan sınır karakollarının yakınındaki bölgelerden Pakistan'a sızmaya çalıştıklarını belirtti.

Pakistan askerlerinin bu girişimi engellediğine işaret eden yetkililer, bunun ardından Afgan güçlerinin Pakistan sınır karakollarına havan topu ve diğer ağır silahlarla ateş açtığını ifade etti.

Yetkililer, Pakistan askerlerinin topçu ateşi ile karşılık vererek Taliban'ın sınır karakollarını, havan topu mevzilerini ve savunma pozisyonlarını hedef aldığını kaydetti.

Diğer yandan, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini açıkladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.