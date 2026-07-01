Pakistan, Afgan İHA'larını Yok Etti

Pakistan ordusu, sınırdaki Belucistan eyaletinde Afganistan yönetimine ait 4 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

Devlet radyosu Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), son dönemde Afganistan ile yaşanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kabil yönetiminin, Belucistan eyaletinin Afganistan ile sınırından 4 İHA havalandırdığı ve bunların yok edildiği belirtildi.

Afganistan yönetiminin "sorumsuz davranışlarının Afgan halkının zorluk yaşamasına yol açtığı" ifade edilen açıklamada, Kabil yönetiminin, "Pakistan'ı kışkırtmaya devam ederse pahalıya mal olacak yanıt alacağı" uyarısında bulunuldu.

Afganistan'dan saldırıya ilişkin açıklama

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sıddıkullah Nasrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afgan hava kuvvetlerinin, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'da olduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ "kamplarına" yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Nasrat, Afganistan'daki sivilleri hedef alan "saldırı ve sabotaj operasyonlarını planlama" amacıyla kullanıldığını iddia ettiği bu "kamplara" yönelik saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Öte yandan, İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan yetkililer, Afganistan saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan, Afganistan sınırında operasyon düzenlemişti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerindeki "terör eylemlerinin" ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurmuştu.

Tarar, operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise saldırılarda 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 163 sivilin yaralandığını öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.