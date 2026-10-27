Pakistan Bakanı Asıf, Suudi Arabistan'ı Mekke Anlaşması'yla savunacaklarını söyledi - Son Dakika
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Pakistan Bakanı Asıf, Suudi Arabistan'ı Mekke Anlaşması'yla savunacaklarını söyledi

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, Geo News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ı tüm gücüyle savunacaklarını söyledi. Asıf, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üç ülkenin birbirinin topraklarını dış saldırılara karşı savunacağını belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, ülkesinin Suudi Arabistan'ı "tüm gücüyle savunacağını" belirtti.

Asıf, Geo News kanalına verdiği mülakatta, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemlerde Riyad'a yönelik saldırılara ilişkin Asıf, "Suudi Arabistan'ı tüm gücümüzle savunacağız." ifadesini kullandı.

Asıf, Suudi Arabistan'ı savunmanın, Pakistan'ı savunmak kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Allah'ın izniyle, şimdi üç ülkenin anlaşma kapsamında dahil olmasıyla birbirimizin topraklarını her türlü dış saldırıya karşı savunacağız." dedi.

İran'da Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin bulunmasının, bu diplomatik etkileşimin önemine işaret ettiğini belirten Asıf, Tahran'da bölgedeki duruma ilişkin ilerleme kaydedildiğine inandığını vurguladı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaPakistanGüncelMekkeDünyaSon Dakika

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