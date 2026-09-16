Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Mekke yakınındaki İHA saldırısını kınadı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Mekke yakınındaki İHA saldırısını kınadı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Husilerin Mekke yakınlarındaki insansız hava araçlı saldırısını kınadığını bildirdi. Suudi güçlerinin yanıtını öven Şerif, tüm taraflara azami itidal ve diplomasi çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Husilerin Mekke yakınlarındaki insansız hava araçlı (İHA) saldırısını kınadığını bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke-i Mükerreme'ye yönelik alçakça ve iğrenç İHA saldırısı girişimini esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Pakistan halkının bu saldırı nedeniyle son derece üzgün olduğunu kaydeden Şerif, "Bu kınanması gereken ve affedilemez eylem karşısında hissettiğimiz derin ıstırap ve kederi ifade edecek kadar güçlü hiçbir kelime bulunamaz." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan güçlerinin bu saldırı karşısındaki yanıtından da övgüyle bahseden Şerif, "Tüm taraflara bir kez daha azami itidal göstermeleri ve gerginliğin tırmanması eşiğinden geri adım atmaları çağrısında bulunuyorum. Bölgemiz çatışmalardan zaten fazlasıyla acı çekmiştir. Diyalog ve diplomasi, barışa giden tek sürdürülebilir yol olmaya devam etmektedir." görüşünü paylaştı.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunun da altını çizdi.

Ne olmuştu?

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtmişti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirmişti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak strateji izlediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Pakistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Mekke yakınındaki İHA saldırısını kınadı - Son Dakika

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