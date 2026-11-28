Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in insanlı uzay programına katılarak Dünya yörüngesine gönderilen ve Pakistan'ın ilk astronotu unvanını elde eden Muhammed Zişan Ali ile görüşmesinde, bugünün 240 milyon Pakistan halkı için harika bir gün olduğunu söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Başbakanı Şerif, Çin'in "Şıncou-24" görevine katılarak Tiengong Uzay İstasyonu'na giden ve ülkesinin ilk astronotu olan Ali ile video bağlantı yoluyla görüşme yaptı.

Görüşme, Pakistan'ın ulusal uzay ajansı olan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonunun (SUPARCO) başkent İslamabad'daki merkezinde gerçekleşti.

Şerif görüşmede "Zişan, bugün bizler ve 240 milyon Pakistan halkı için harika bir gün. Dünya yörüngesine giren ilk Pakistanlı astronot olman dolayısıyla seni en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin ilk astronotunun, Çin'in insanlı uzay programı aracılığıyla Dünya yörüngesine gönderilmesini İslamabad-Pekin ilişkileri için "bir dönüm noktası" olarak niteleyen Şerif, Çin'in Pakistanlı gençler için bilim ve teknoloji alanında fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

Yükleme uzmanı olarak sefere katılan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı oldu.

Şıncou-24 ekibiyle uzay istasyonuna 25 Kasım'da gönderilen Pakistanlı Ali, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşmıştı. Ali, uzay istasyonundaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.

Pakistan ile Çin'in uzay işbirliğinde yeni dönem

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA'dan, nisanda yapılan açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağı belirtilmişti.