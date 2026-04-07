Pakistan Başbakanı Şerif: Trump\'tan İran\'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.

Pakistan Başbakanı Şerif yaptığı açıklamada, "Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum." dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TRUMP'A ÇAĞRI

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a bu gece Türkiye saati ile saat 03.00'a kadar süre veren ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimin geri adım atmaması halinde, "İran medeniyeti bu gece yok olacak." şeklinde tehdit savurdu. Sürenin dolmasına saatler kala endişeler artarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Ateşkes için devreye Pakistan girdi.

"TRUMP'TAN İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ İKİ HAFTA UZATMASINI RİCA EDİYORUM"

Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'a süreyi uzatması çağrısı yaptı. Şahbaz Şerif açıklamasında şunları söyledi: "Orta Doğu'da süregelen savaşın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik diplomatik çabalar; kararlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte olup yakın gelecekte somut sonuçlar verme potansiyeline sahiptir. Diplomasinin yolunu açmak adına, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum.

"İRAN'DAN HÜRMÜZ'Ü AÇMASINI RİCA EDİYORUM, İKİ HAFTA BOYUNCA ATEŞKES İLAN EDİLSİN"

Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir. Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP: BU GECE KOCA BİR MEDENİYET YOK OLACAK

Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda İran'a süre veren ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’ye kadar (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesini kullanmıştı. Trump, sürenin bitmesine kısa bir zaman kala "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Gözlerin çevrildiği Beyaz Saray gelen açıklamada, "Nükleer silah kullanılmayacak" ifadeleri yer aldı.

İRAN: TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın tehdidine, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" şeklinde karşılık verdi. Restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.