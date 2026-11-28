JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir, Çin'in uzay istasyonunda görev yapan Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali ile iletişim kurdu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, cumartesi günü Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu'nun genel merkezinde Dünya ile uzay arasında kurulan iletişim bağlantısı üzerinden gerçekleştirildi.

Pakistanlı astronot Ali, Çin'in uzay istasyonunda Shenzhou-24 insanlı uzay görevi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.