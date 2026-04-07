Pakistan\'dan iki talep: İran Hürmüz\'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala tansiyonu düşürecek bir barış teklifinde bulundu. Şerif, bölgedeki gerilimi dindirmek adına İran’dan Hürmüz Boğazı’nı iyi niyet göstergesi olarak iki haftalığına trafiğe açmasını talep etti. Pakistan lideri, bu hamlenin diplomatik bir kapı aralayabileceğini belirterek, tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

ŞERİF'TEN İKİ HAFTALIK ATEŞKES ÇAĞRISI

Şerif ayrıca, krizin sadece bölgeyle sınırlı kalmaması için "her yerde" geçerli olacak iki haftalık genel bir ateşkes ilanı yapılması gerektiğini vurguladı.

Şerif şunları söyledi: "Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir.

Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP'IN İRAN TEHDİDİ

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.