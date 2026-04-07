Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

07.04.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump'ın İran'a verdiği sürenin bu gece dolmasına saatler kala hem ateşkes hem de Hürmüz Boğazı çağrısı yaptı. Şerif, "İran'dan bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını talep ediyoruz. Ayrıca, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz." dedi. Gözler ABD ve İran'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala tansiyonu düşürecek bir barış teklifinde bulundu. Şerif, bölgedeki gerilimi dindirmek adına İran’dan Hürmüz Boğazı’nı iyi niyet göstergesi olarak iki haftalığına trafiğe açmasını talep etti. Pakistan lideri, bu hamlenin diplomatik bir kapı aralayabileceğini belirterek, tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

ŞERİF'TEN İKİ HAFTALIK ATEŞKES ÇAĞRISI

Şerif ayrıca, krizin sadece bölgeyle sınırlı kalmaması için "her yerde" geçerli olacak iki haftalık genel bir ateşkes ilanı yapılması gerektiğini vurguladı. 

Şerif şunları söyledi: "Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir.

Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP'IN İRAN TEHDİDİ

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eski Tüfek. Eski Tüfek.:
    İran geri adım atmaz ,adam gibi adam onlar , helal olsun...... 6 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    2 hafta sonra ? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:12:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.