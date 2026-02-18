Pakistan'da 14 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Pakistan'da 14 Militan Etkisiz Hale Getirildi

18.02.2026 14:38
Belucistan'da düzenlenen operasyonlarda 14 militan öldürüldü, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen iki operasyonda 14 militan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Pakistan Terörle Mücadele Dairesinden (CTD) yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinin Darakhshan bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 militanın öldürüldüğü, operasyon sırasında 3 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin Barkhan bölgesinde düzenlenen farklı bir operasyonda da 6 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonlar kapsamında militanlardan silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Pakistan ordusu, şubat başında Belucistan eyaletinde militanlara karşı 6 gün süren askeri operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını ve operasyonlarda 216 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

