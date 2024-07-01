Pakistan'da Bomba Patlaması ve Roket Saldırısı Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin, roket saldırısı nedeniyle de 2 güvenlik personelinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Şefi Dad Bakhsh, yaptığı açıklamada, Belucistan eyaletinde patlayan bombanın "teröristler" tarafından yol kenarına yerleştirildiğini ifade etti.

Bakhsh, patlamada biri kadın ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Diğer yandan yerel polis memuru Salim Khan da Hayber Pahtunhva eyaletinin Jamrud bölgesine düzenlenen roket saldırısında 2 güvenlik personelinin öldüğünü açıkladı.

Khan, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını ifade etti.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.