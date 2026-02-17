Pakistan'da Bombalı Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
Pakistan'da Bombalı Saldırı: 12 Ölü

17.02.2026 13:17
Hayber Pahtunhva'da düzenlenen saldırıda 11 güvenlik görevlisi ve 1 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 11 güvenlik görevlisi ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bajaur bölgesinde militanların kontrol noktasını hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırının, Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarınca düzenlendiği belirtildi.

Saldırganların bomba yüklü araçla kontrol noktasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 11 güvenlik görevlisi ile 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 12 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, patlamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zerdari, "dış destekle ülke içinde faaliyet gösteren teröristlerin tamamen ortadan kaldırılmasının devletin en üst önceliği olmaya devam ettiğini" belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif de can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, saldırı şiddetle kınadı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Terör

