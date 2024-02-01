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Pakistan'da Bombalı Saldırılarda 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Bombalı Saldırılarda 1 Ölü, 3 Yaralı

Pakistan\'da Bombalı Saldırılarda 1 Ölü, 3 Yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kuetta şehrinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kara yolunda gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü. Ayrıca, Nasırabad ve Turbat bölgelerinde de işlek caddelerde el bombasıyla gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi yaralandı. Ülkede yaklaşan genel seçimler öncesi terör saldırıları artış gösteriyor.

01.02.2024 13:43
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta şehrinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kara yolunda bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, saldırıda 8-10 kilogramlık patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

Öte yandan, Nasırabad ve Turbat bölgelerinde de işlek caddelerde el bombasıyla gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Ülkede yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesi, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde dün, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayda 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da Bombalı Saldırılarda 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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