Pakistan'da Cami Saldırısı: 9 Ölü

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- Pakistan'daki cami saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İSLAMABAD - Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Nowshera şehrinde bir camide meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, yaralı sayısının en az 18 olduğu bildirildi.

Olay yeri soruşturma için kordon altına alınırken, saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif, patlamayı kınarken, hastane yönetimine yaralılara mümkün olan en iyi tıbbi imkanların sağlanması talimatını verdi ve olayla ilgili bir rapor istedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise, olayı kınayarak ibadet edenleri hedef almanın "alçakça ve iğrenç" bir eylem olduğunu söyledi. Zerdari, teröristlerin ülkenin, ulusun ve insanlığın düşmanı olduğunu vurguladı.

Yerel kaynaklar tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edilmişti.