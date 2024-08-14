Pakistan'da çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 6 saldırgan öldü

Güncel

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 6 saldırgan öldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde askerler ile saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiği, 6 saldırganın öldürüldüğü ifade edildi.

Pakistan ordusu, saldırganların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.