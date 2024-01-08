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Pakistan'da Çocuk Felci Aşılama Ekibine Bombalı Saldırı: 5 Polis Öldü - Son Dakika
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Pakistan'da Çocuk Felci Aşılama Ekibine Bombalı Saldırı: 5 Polis Öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 24 polis yaralandı. Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış yaşanırken, 2022 yılında 20 vaka tespit edilmişti.

Pakistan\'da Çocuk Felci Aşılama Ekibine Bombalı Saldırı: 5 Polis Öldü
08.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:18
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 24 polis yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 24 polis yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

Kaynak: AA
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