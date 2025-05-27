Pakistan'da Fırtına ve Yağışlar: Can Kaybı 25'e Yükseldi

- Pakistan'da etkili olan fırtına ve yağışlarda can kaybı 25'e yükseldi

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, yaralı sayısı ise 160'ı aştı.

Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran şiddetli fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, 25 Mayıs'tan bu yana devam fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının 25'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 160'ı aştığını ifade etti. Fırtına ve yağışlar sonucu, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini aktaran yetkililer, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.