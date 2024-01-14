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Pakistan'da genel seçimlerin ertelenmesi için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Pakistan'da genel seçimlerin ertelenmesi için yasa tasarısı sunuldu

Pakistan'da soğuk hava şartları ve güvenlik durumu gerekçesiyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini öngören yasa tasarısı 3. defa Senatoya sunuldu. Bağımsız Senatör Hilalur Rahman, tasarıda soğuk hava şartlarını ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini talep etti. Bu, genel seçimlerin ertelenmesi için Senatoya sunulan 3. yasa tasarısı oldu.

Pakistan\'da genel seçimlerin ertelenmesi için yasa tasarısı sunuldu
14.01.2024 - 20:57,
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Pakistan'da soğuk hava şartları ve güvenlik durumu gerekçesiyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini öngören yasa tasarısı 3. defa Senatoya sunuldu.

Bağımsız Senatör Hilalur Rahman, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasa tasarısını Senatoya sundu.

Rahman, tasarıda, soğuk hava şartlarını ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini talep etti.

Bu, genel seçimlerin ertelenmesi için Senatoya sunulan 3. yasa tasarısı oldu.

Söz konusu yasa tasarılarının bağlayıcılığı bulunmuyor.

5 Ocak'ta bağımsız Senatör Dilawar Khan ve 12 Ocak'ta da bağımsız Senatör Hidayetullah Han, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasa tasarılarını Senatoya sunmuştu.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA
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