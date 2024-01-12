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Pakistan'da genel seçimlerin ertelenmesini öngören yeni yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Pakistan'da genel seçimlerin ertelenmesini öngören yeni yasa tasarısı sunuldu

Pakistan'da güvenlik endişeleri nedeniyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini öngören bir başka yasa tasarısı daha Senatoya sunuldu. Tasarıda, seçimlerin barışçıl ortamda yapılması çağrısı yapılırken, güvenlik koşulları gerekçesiyle seçimlerin en az 3 ay ertelenmesi talep edildi. Ayrıca, seçimler öncesi hedef alınan adaylara ve siyasetçilere yönelik saldırılara dikkat çekildi.

Pakistan\'da genel seçimlerin ertelenmesini öngören yeni yasa tasarısı sunuldu
12.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:33
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Pakistan'da güvenlik endişeleri gerekçesiyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin ertelenmesini öngören bir başka yasa tasarısı daha Senatoya sunuldu.

Bağımsız Senatör Hidayetullah Han, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasa tasarısını Senatoya sundu.

Han, tasarıda, Seçim Komisyonu ve Anayasa Mahkemesine seçimlerin barışçıl ortamda yapılması çağrısında bulunarak, mevcut güvenlik koşulları gerekçesiyle seçimlerin en az 3 ay ertelenmesini talep etti.

Tasarıda ayrıca yaklaşan seçimler öncesi hedef alınan milletvekili adaylarına ve siyasetçilere yönelik saldırılara atıfta bulunularak, bu durumdan endişe duyulduğu vurgulandı.

Söz konusu gelişme, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), seçimlerin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla Senato oturumu talep etmelerinden bir gün sonra yaşandı.

Pakistan Senatosunda Bağımsız Senatör Dilawar Khan, 5 Ocak'ta 100 milletvekilinden yalnızca 14'ünün katıldığı bir oturumda, 8 Şubat'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin yasa tasarısı sunmuştu.

Yalnızca bir üyenin "hayır" oyu kullanması üzerine Senato, 8 Şubat'ta yapılması planlanan ulusal genel seçimlerin ertelenmesini talep eden ve bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etmişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA
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Pakistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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