NUSHKİ, 17 Mart (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Pakistan'ın güneybatısındaki Nushki kentinde patlamanın meydana geldiği alanda hasar görmüş bir otobüs görülüyor, 16 Mart 2025.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde pazar günü güvenlik güçlerine ait konvoya kimliği belirsiz militanlarca düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Güvenlik Konvoyuna Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?