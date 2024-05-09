Pakistan\'da Havalimanında Çıkan Yangın Uçuşları Etkiledi

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Pakistan'ın Lahor kentindeki Allama İkbal Uluslararası Havalimanı'nda çıkan yangın uçuşlarda aksamalara neden oldu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Pencap eyaletinin en büyük kentinde bulunan Allama İkbal Uluslararası Havalimanı'nın göç idaresi bölümünde sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Dunya News'ün haberine göre, yolcular arasında paniğe neden olan yangının göç idaresi sistemine zarar vermesi sebebiyle çok sayıda uçuşta aksaklık yaşandı.

Yangının nedeni henüz tespit edilemedi.