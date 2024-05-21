Pakistan\'da eski Başbakan İmran Han\'ın partisi PTI Sözcüsü saldırıya uğradı

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Pakistan'da, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Sözcüsü Rauf Hasan'ın saldırıya uğradığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre Hasan, başkent İslamabad'da katıldığı programın çıkışında bir grubun hedefi oldu.

Saldırıya ilişkin görüntülerde Hasan'ın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

PTI milletvekileri saldırıyı protesto etmek amacıyla Senato oturumunu boykot etti.