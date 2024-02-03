Pakistan\'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi\'ye hapis cezası

Pakistan'da mahkeme, tutuklu eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası verdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Büşra Bibi'nin eski eşi Havar Maneka'nın İmran Han ile Bibi'nin evliliklerinin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye yaptığı itirazda karar açıklandı.
Mahkeme, tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Bibi'nin, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Kararda, Han ile eşine 3 bin 575 dolar (109 bin 123 lira) para cezası da verildi.
Maneka, Bibi ile ayrılmasından yaklaşık 6 yıl sonra, İmran Han ile Bibi'nin yasa dışı şekilde evlendiklerine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.
İtirazında, Maneka, Bibi'nin, kendisinden boşanmasının ardından "iddet" olarak adlandırılan bekleme süresi dolmadan İmran Han ile evlendiğini ve evliliğin İslam nikah şartlarına uymadığını ve yasa dışı olduğunu belirtmişti.
Son 1 haftada aldığı üçüncü hapis cezası
Mahkemenin bu kararı, 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi tutuklu bulunan Han'ın son 1 haftada aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı
Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.
Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.
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