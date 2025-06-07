Pakistan\'da Kurban Bayramı Coşkusu

- Pakistan'da Müslümanlar bayram namazı kıldı
KARAÇİ - Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazında saf tuttu.
Güney Asya ülkesi Pakistan'da Kurban Bayramı bugün başladı. Müslümanlar, bayram namazını kılmak üzere camilere ve açık alanlara akın etti. Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde Müslümanlar, Bilal Camii'nin dolup taşması nedeniyle bayram namazını dışarıda kıldı. Müslüman halk, namazın ardından kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi.
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