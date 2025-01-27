Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Geo News'ün haberine göre, arama kurtarma yetkilileri, Pencap eyaletinin Multan kentinde LPG taşıyan bir tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı.
Yetkililer, sanayi bölgesinde tankerin patlaması nedeniyle yangın çıktığını, yakın çevredeki ev ve dükkanların hasar aldığını söyledi.
Patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve patlamaya neden olan gaz sızıntısının soruşturulduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da LPG Tankeri Patladı: 6 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?