Pakistan'da Maden Çöktü: 34 Ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Sorange bölgesinde bulunan Sardar Usman Kömür Şirketince işletilen özel bir kömür madeninde 30 Temmuz'da yaşanan metan gazı patlaması sonrası meydana gelen çökmede ölen madencilerin sayısı 34'e yükseldi.

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.