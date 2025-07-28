Pakistan'da Muson Yağmurları: 279 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan'da Muson Yağmurları: 279 Ölü

28.07.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 279'a, yaralı sayısı ise 676'ya yükseldi.

Pakistan'da hazirandan bu yana etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 279'a çıktı.

Geo News'ün haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısının 279'a, yaralı sayısının da 676'ya çıktığını açıkladı.

Açıklamada, yağışlardan en çok etkilenen Pencap'ta 151, Hayber Pahtunhva'da 64, Sind'de 25, Belucistan'da 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca, ülkenin kuzeyinde Gilgit Baltistan'da can kaybı 9'a yükselirken, İslamabad'da 8, Azad Keşmir'de 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, şiddetli yağışlar dolayısıyla 1553 yapının hasar gördüğü, 374 hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Yetkililer, özelikle sel riski olan ve düşük rakımlı yerleşkelerdeki halkı tedbir almaları konusunda uyardı.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Pakistan, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Yağmurları: 279 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi

12:48
Memurların zam talepleri belli oldu
Memurların zam talepleri belli oldu
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:55
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı İşte ciğerlerimizi yakan o hain
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
17:43
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi
İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
17:15
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:27
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
16:19
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 12:56:32. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Yağmurları: 279 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.