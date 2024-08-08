Pakistan'da Muson Yağmurları ve Sellerde 154 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Yağmurları ve Sellerde 154 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da yaklaşık 6 haftadır etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aşırı yağışlar sonucunda bazı bölgelerde seller ve toprak kayması meydana geldi ve 1500'den fazla konut zarar gördü. Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.

08.08.2024 13:16
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Pakistan'da yaklaşık 6 haftadır etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yetkililer, 1 Temmuz'dan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının etkili olduğunu belirtti.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde seller ve toprak kayması meydana geldiğini aktaran yetkililer, 1500'ü aşkın konutun zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bu süreçte çoğu Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden 154 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Yağmurları ve Sellerde 154 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Yağmurları ve Sellerde 154 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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