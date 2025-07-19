Pakistan'da Operasyon: 9 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 9 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, militanların 16 Temmuz Çarşamba günü Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 2 polis ve 1 askerin yaşamını yitirdiği saldırılarının ardından bölgede operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, polis ve güvenlik güçleri tarafından Doaba bölgesinde yürütülen ortak operasyonda militanlarla çıkan çatışmada en az 9 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Çatışmada, güvenlik güçlerinden 3 kişinin yaralandığı ve operasyonun ise sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca eyaletin Bannu bölgesinde, Terörle Mücadele Dairesi (CTD) ve Miryan polis karakolunu hedef aldığı belirtilen patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının da düşürüldüğü vurgulandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.