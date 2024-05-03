Pakistan'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 22 Yaralı

Pakistan\'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 22 Yaralı

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak aşırı hız yapan şoförün virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralıların durumu ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

03.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:56
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3 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasının çeşitli görüntüleri

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinin Diamir ilçesinde Cuma sabahı bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Gilgit-Baltistan Başbakanı Faizullah Faraq'ın sözcüsü, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, otobüsün Yashoo Kheal Das mevkiinde keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığını söyledi.

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişinin cansız bedeni ile 22 yaralıyı yakınlardaki bir hastaneye nakletti.

Yetkili, yaralıların birçoğunun durumunun ağır olması ve bazı yolcuların otobüste mahsur kalması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Sözcü, otobüsün ülkenin doğusundaki garnizon kenti Rawalpindi'den Hunza bölgesine doğru gitmekte olduğunu bildirdi.

Polisin ön raporuna göre kaza, aşırı hız yapan şoförün virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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