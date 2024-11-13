Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Gilgit Baltistan'da otobüsün nehre düşmesi sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

13.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 26 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, dün meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi istikametinde seyreden otobüsün nehre düşmesi sonucu kaybolanların öldüğünü değerlendirdiklerini dile getirerek olayda toplam 26 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kazanın, sürücünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını belirten Khan, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığını aktardı.

Khan, cesetlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ve bölge halkının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan bir düğüne katılmak için hareket eden otobüsün dün İndus Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Pakistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:33:01. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da Otobüs Kazası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.