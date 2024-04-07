Pakistan'da Patlayıcı Yüklü Motosikletin İnfilak Etmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilisi Muhammed Arif Zarkon, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Zarkon, patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Olayın Belucistan'ın Kuzdar kentinde yaşandığını ifade eden Zarkon, yaralılar arasında bir kadın ve iki polis memurunun bulunduğunu söyledi.
Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın bir "saldırı" olduğu ifade ediliyor.
İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) 1 Nisan'da yayımladığı rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.
Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda da 151 militan etkisiz hale getirildi.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucunda olayın gerçekleştiği kişi tespit edildi ve jandarma bölgesi olduğu için işlemleri jandarma ekipleri devraldı.
Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.
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