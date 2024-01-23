Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi Mitingine Aslan ve Kaplan Getirildi

Pakistan'ın Lahor şehrinde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi'nin (PML-N) mitingine, partinin sembolü olduğu gerekçesiyle aslan ve kaplan getirildi.

The News gazetesindeki habere göre, eski Başbakan Navaz Şerif'in Lahor'daki mitingine PML-N destekçileri, partinin sembolünü temsilen kafes içerisinde aslan ve kaplan getirdi.

Basına yansıyan görsellerde, PML-N destekçilerinin vahşi hayvanlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü.

Öte yandan, PML-N Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, babası Navaz Şerif'in mitinglere vahşi hayvan getirilmemesi yönünde talimat verdiğini kaydetti.

PML-N destekçileri, daha önce de çeşitli yerlerde düzenlenen parti mitinglerine aslan ve kaplan getirmişti.