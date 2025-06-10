Pakistan'da Savunma Bütçesi Artırıldı

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.
Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.
Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.
62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü.
2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.
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