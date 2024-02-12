Pakistan'da seçimler sonrası üç parti lideri istifa etti - Son Dakika
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Pakistan'da seçimler sonrası üç parti lideri istifa etti

Pakistan\'da seçimler sonrası üç parti lideri istifa etti

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerde başarısız olan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, İstihkam-ı Pakistan Partisi lideri Cihangir Tarin ve Pakistan Adalet Hareketi-Parlamenterler lideri Pervez Khattak görevlerinden istifa etti.

12.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:38
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Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerdeki başarısızlığın ardından Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) lideri Cihangir Tarin ve Pakistan Adalet Hareketi-Parlamenterler (PTI-P) lideri Pervez Khattak görevlerinden istifa etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cemaat-i İslami Partisi, Ulusal Meclis'te sandalye kazanamazken, eyalet meclislerinde de 5 sandalye elde etti.

Parti lideri Hak, X'ten yaptığı açıklamada, seçim hedeflerine ulaşmada başarısız olduğuna işaret ederek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) koparak ayrı parti kuran Tarin'in partisi IPP, Ulusal Meclis'te 2, Pencap Meclisi'nde 1 sandalye elde etti. Parti lideri Cihangir Tarin, görevinden istifa ettiğini ve siyaseti de bıraktığını açıkladı.

Tarin gibi, Pervez Khattak da PTI'dan koparak farklı siyasi parti kuranlar arasında yer alıyor. Pervez Khattak'ın partisi PTI-P, Ulusal Meclis'te sandalye kazanamazken, Hayber Pahtunhva Meclisi'nde 2 sandalye elde etti.

PTI-P lideri Khattak, hem parti liderliğinden istifa ettiğini hem de siyaseti bıraktığını duyurdu.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını dün açıklamıştı.

Ulusal Meclis seçimlerini, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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