Pakistan'da Sel Faciası: 194 Can Kaybı

15.08.2025 18:21
Pakistani'nin kuzeyinde aşırı yağışlar sonucu 194 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 194 kişi hayatını kaybetti.

Geo News kanalının haberine göre yetkililer, ülkenin kuzey kesimlerinde aşırı yağışların yol açtığı seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde 180, Gilgit Baltistan bölgesinde 5, Azad Keşmir bölgesinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, kurtarma ekiplerinin heyelan olan dağlık bölgede mahsur kalan 1300 turisti tahliye ettiğini bildirdi.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana yağışlarla bağlantılı olaylarda çoğunluğu kadın ve çocuk 360'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, son ölümlerin çoğunlukla Pakistan'ın kuzey ve kuzeybatısında kaydedildiğini vurguladı.

Sellerde pek çok evin yıkıldığını ve çeşitli bölgelerde iletişimin kesildiğini belirten yetkililer, Hayber Pahtunhva'da malzeme taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu mürettebattaki 5 kişinin öldüğü bilgisini verdi.

Yetkililer, can kayıplarının artmasını öngördüklerini, arama kurtarma çalışmalarının ve yardım faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, kayıplar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, yetkililerden selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmalarını istedi.

Kaynak: AA

