Pakistan\'da Sel Felaketi: 20 Ölü

BUNER, 19 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Svabi bölgesine bağlı Glori köyünü vuran şiddetli yağış ve sel sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Svabi Komiser Yardımcısı Nesrullah Han, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, pazartesi günü köyü vuran sağanak yağışta en az 15 evin yıkıldığını belirtti.

Han, "Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı veya sel sularına kapıldı. Şu ana kadar 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı" ifadelerini kullandı.