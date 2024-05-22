Pakistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık görevlisi su dökerek yardım etti

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KARAÇİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Karaçi kentinde sıcak hava dalgası nedeniyle bir kişinin başına su döken sağlık görevlisi, 21 Mayıs 2024.Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), geçtiğimiz hafta Pencap ve güneydeki Sindh eyaleti başta olmak üzere ülkenin birçok kesiminde üst atmosferdeki yüksek basınç yüzünden sıcak hava dalgası şartlarının oluşabileceği uyarısında bulunmuştu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)