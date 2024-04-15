Pakistan\'da şiddetli yağışlar sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti

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ÇEKİM TARİHİ: 14 Nisan 2024

Yağmurdan etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede son 48 saat içinde yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 30 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kurum yetkilisi Muhammad Umar Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölge olduğunu ve son 48 saat içinde eyaletin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve altı kişinin de yaralandığını söyledi.

Belucistan eyaletinin güneybatısında da yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde de en az beş kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirten yetkili, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Sağanak yağışlar ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda eve de zarar verirken, yetkililer mahsur kalan insanları daha güvenli yerlere tahliye etti. Şiddetli yağışlar ana yollarda ve otoyollarda trafik sıkışıklığına da neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları ve turistleri birkaç gün boyunca yağışlardan etkilenen bölgelerde zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

NDMA, diğer sivil birimler ve gönüllülerle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım operasyonları başlattı.

Daha önce Pakistan Meteoroloji Dairesi, Güney Asya ülkesinin bazı bölgelerinde Pazartesi gününe kadar gök gürültülü fırtınalarla birlikte şiddetli yağışlar görüleceği tahmininde bulunmuş ve sel ve toprak kayması gibi felaketlerin görülebileceğini, ekinlerin ise zarar görebileceğini belirtmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)