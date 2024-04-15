ÇEKİM TARİHİ: 14 Nisan 2024
Yağmurdan etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede son 48 saat içinde yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 30 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kurum yetkilisi Muhammad Umar Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinin şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölge olduğunu ve son 48 saat içinde eyaletin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve altı kişinin de yaralandığını söyledi.
Belucistan eyaletinin güneybatısında da yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle sekiz kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde de en az beş kişinin öldüğünü ve 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirten yetkili, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.
Sağanak yağışlar ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda eve de zarar verirken, yetkililer mahsur kalan insanları daha güvenli yerlere tahliye etti. Şiddetli yağışlar ana yollarda ve otoyollarda trafik sıkışıklığına da neden oldu.
Yetkililer, vatandaşları ve turistleri birkaç gün boyunca yağışlardan etkilenen bölgelerde zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.
NDMA, diğer sivil birimler ve gönüllülerle birlikte yağıştan etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım operasyonları başlattı.
Daha önce Pakistan Meteoroloji Dairesi, Güney Asya ülkesinin bazı bölgelerinde Pazartesi gününe kadar gök gürültülü fırtınalarla birlikte şiddetli yağışlar görüleceği tahmininde bulunmuş ve sel ve toprak kayması gibi felaketlerin görülebileceğini, ekinlerin ise zarar görebileceğini belirtmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?