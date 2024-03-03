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- Pakistan'da şiddetli yağışlarda 37 can kaybı

İSLAMABAD - Pakistan'ın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 37 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve batısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve kar yağışı etkili oldu. Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda binaların çökmesi ve meydana gelen toprak kayması sonucu 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle yüzlerce evin çökmesi sonucu bazı aileler evsiz kaldı. Eyalet genelinde yollar trafiğe kapanırken, Belucistan'daki bazı bölgelerde yolların sular altında kalması sonucu eyaletin diğer bölgeleriyle bağlantısı tamamen kesildi.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren Hayber Pahtunhva, Azad Keşmir, Gilgit-Baltistan, Belucistan ve Pencap'ta şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.