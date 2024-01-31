Pakistan\'da siyasi parti mitingine saldırı: 5 ölü, 5 yaralı

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ÇEKİM TARİHİ: 30 Ocak 2024

Patlama alanından çeşitli görüntüler

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bir siyasi parti mitinginin yakınlarında meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar, olayın yerel saatle 17.35 civarında, eyaletin Sibi bölgesinde bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf) mitinginin hedef alındığını kaydetti.

Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını ve üçünün durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkililer, bölgenin soruşturma için kordon altına alındığını belirtti. Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)