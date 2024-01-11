Pakistan\'da soğuk hava ve salgın nedeniyle 36 çocuk zatürreden hayatını kaybetti

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan soğuk havalar ve salgın yüzünden son 10 günde 36 çocuk zatürreden hayatını kaybetti.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, son dönemde zatürrenin çocuklar arasında tıpkı Kovid-19 gibi yayıldığını belirtti.
Eyalet genelinde son 10 günde 36 çocuğun zatürreden yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer; çocukların maske takması, eldiven ve kalın kıyafetler giymesi konusunda aileleri uyardı.
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