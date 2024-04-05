Peşaver'de Ramazan Bayramı için terziler elbise dikiyor

PEŞAVER, 5 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında elbise diken terziler, 4 Nisan 2024. (Fotoğraf: Umar Qayyum/Xinhua)
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların uyarılara rağmen tedbir almadığını belirterek yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar, bir de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü, özel bireyleri itfaiyeci olarak ağırlayarak, çalışmaları hakkında sunum yaptı ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Günün sonunda ise özel itfaiyecilere mantı ikramında bulunuldu.
Elazığ'da 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonuçlarının demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.
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