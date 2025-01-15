Pakistan'da Tutuklu 40 Afgan Serbest Bırakıldı

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KABİL, 15 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 40 Afganistan vatandaşı serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamalara göre Pakistan'da 2 aydan 5 yıla kadar hapis yatan 19 tutuklu serbest bırakıldıktan sonra pazartesi günü Afganistan'a döndü. Pakistan'da tutuklu bulunan 21 kayıtsız Afganistan vatandaşı da pazar günü serbest bırakılarak ülkelerine geri dönüş yaptı.

Bakanlık 45 tutuklu Afganistan vatandaşının da üç gün önce Pakistan cezaevlerinden serbest bırakıldığını ve evlerine döndüğünü de bildirdi.