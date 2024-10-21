Pakistan'da Yargı Reformu Yasası Onaylandı

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Pakistan Parlamentosunca kabul edilen, yargı sisteminin reformunu öngören "26. Anayasa Değişikliği Yasa Tasarısı 2024", Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari tarafından onaylandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yargı sisteminin reformunu öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Parlamentodan 225 "evet" oyuna karşı 12 "hayır" oyuyla geçen tasarı, Cumhurbaşkanı Zerdari'nin onayıyla yasalaştı.

Yasaya göre parlamentodaki partilerin üyelerinden oluşan 12 kişilik komite, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için en kıdemli üç yargıç arasından birini seçecek. Hükümet, parlamento komitesinin önerisiyle seçeceği Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı 3 yıllığına atayabilecek.

Yasa, ayrıca ülkenin faize dayalı finans sisteminin 2028 yılına kadar sona erdirilmesini de içeriyor.

PTI üyeleri, yasa tasarısına tepki gösterdi

Oylamayı boykot eden Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) üyeleri, 27 maddelik yasa tasarısının kabulünün ardından meclisi terk etti. PTI üyesi ve avukat Ali Zafar, tasarıyı anayasaya "zarar vereceği" gerekçesiyle protesto ettiklerini ve oylamaya katılmadıklarını açıkladı.

PTI'nın lideri tutuklu eski Başbakan İmran Han'a danışılması için yeterli sürenin tanınmadığını savunan Zafar, taslakta "demokrasiye büyük leke sürecek bazı maddelerin bulunduğunu" öne sürdü.

Zafar, bu maddelerin "gelecekte telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini ve değiştirilmelerinin imkansız olacağını" iddia etti.